De l’Orientalisme à l’histoire coloniale. De quoi l’art hispano-mauresque est-il le nom ?, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger, Fontainebleau
De l’Orientalisme à l’histoire coloniale. De quoi l’art hispano-mauresque est-il le nom ?, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
De l’Orientalisme à l’histoire coloniale. De quoi l’art hispano-mauresque est-il le nom ? Samedi 6 juin, 10h30 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Défini de manière large, l’art hispano-mauresque englobe diverses productions artistiques et architecturales qui ont fleuri dans la péninsule ibérique après l’invasion arabe au VIIIe siècle. Cette communication s’intéresse à la construction historiographique de l’art hispano-mauresque dans le contexte de l’Orientalisme du XIXe siècle jusqu’à la période du protectorat français au Maroc. Il s’agira plus particulièrement de comprendre comment a été défini le périmètre matériel de l’hispano-mauresque sous la plume d’historiens français et d’évoquer quelques-uns des débats autour de l’usage de cette terminologie en France, en Espagne et au Maroc.
Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, salle à manger Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
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Walter Mittelholzer, Marrakech, La Koutoubia, entre 1930 et 1931, photographie conservée à la ETH Library, Zurich.
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