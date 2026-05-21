Dead Finks • Polyphone • B!ast SUPERSONIC Paris

DEAD FINKS (22h00)

(Indie punk – Berlin, DEU)

Dead Finks est un duo néo-zélandais composé d’Erin Violet et de Joseph Thomas, qui joue une musique post-punk dans la lignée de Wire, Sonic Youth et Parquet Courts. Dans sa formation actuelle, le groupe est un quatuor basé à Berlin.

Le groupe a commencé à se faire connaître en 2021 lorsque le clip de leur single « (My Human) Extinction » a été diffusé en avant-première sur la chaîne influente Harakiri Diät, devenant un succès modeste dans les cercles punk underground. Ils ont attiré davantage l’attention après avoir été sélectionnés par les piliers du post-punk de Detroit, Protomartyr, pour assurer la première partie de plusieurs dates de leur tournée européenne de 2022, puis ont assuré la première partie de Dry Cleaning pendant toute la partie européenne de leur tournée mondiale de 2023.

Leur dernier album, « Eve of Ascension », sorti en 2024, est une « exploration pré-lapsaire de la souffrance en neuf titres, imprégnée d’une bellicosité anxieuse, où des chants paranoïaques résonnent avec une détermination farouche et où des harmonies étourdissantes et hurlantes s’opposent à une batterie obstinément sclérosée ». Il est désormais disponible chez Urge Records.

https://deadfinkera.bandcamp.com/music

POLYPHONE (21h00)

(Pop rock electronique – Paris, FR)

Retrouvés face à eux-mêmes dans un petit appartement lillois au moment du confinement, Savi, Malo, Gaspard, Antoine et Victor ont uni leurs forces il y a 4 ans pour monter “Polyphone”.

Quelques bières et 100 concerts plus tard, après avoir remporté le tremplin Versailles Live, rempli la Boule Noire en une semaine et réalisé un clip eux-mêmes, le groupe Polyphone a désormais trouvé sa voie, sa voix et son public. A la croisée des chemins entre le rock indé d’hier et la pop électronique d’aujourd’hui, Polyphone lève les foules et fait danser les jeunes comme les vieux.

Fort de toutes ces expériences, ils tourneront cet été afin de promouvoir leur prochain EP dont la sortie est prévue pour fin 2026 …

Les 3 influences : The Strokes, Parcels, Disiz

https://linktr.ee/polyphone

https://www.youtube.com/@polyphone_music

B!AST (20h00)

(Alt rock – Paris, FR)

Originaire de Paris, B!ast est un quatuor rock formé par Ava, Augustin, Hugo et Anatole. Animé par l’envie de bousculer les codes du rock et à la croisée de plusieurs influences, le groupe développe un son viscéral, audacieux avec des harmonies complexes. Avec leurs singles « Medusa » (oct. 2024) et « In a Rush » (sortie prévue en avril 2026), B!ast affirme une identité intense et magnétique, bien décidé à marquer de son empreinte la scène rock parisienne.

Les 3 influences : Muse, Radiohead & Red Hot Chili Peppers

http://linktr.ee/blast.music.off

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Lundi 15 Juin 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Rolling Blackout Coastal Fever, Omni & Projector

Le lundi 15 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-16T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-15T19:00:00+02:00_2026-06-15T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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