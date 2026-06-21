Déambulation d’échassiers au centre Sportif Jules Noël Centre sportif Jules Noel Paris
Déambulation d’échassiers au centre Sportif Jules Noël Centre sportif Jules Noel Paris samedi 4 juillet 2026.
Déambulation d’échassiers de la Cie Le Fil de Soie
Centre Sportif Jules Noël – 3 Av. Maurice d’Ocagne – Paris 14
Entrée libre
A l’occasion de l’ouverture de la Base de loisir du Centre Sportif Jules Noël venez assister à la déambulation d’échassiers de la Compagnie Le Fil de Soie.
Le samedi 04 juillet 2026
de 17h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T20:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T17:00:00+02:00_2026-07-04T19:00:00+02:00
Centre sportif Jules Noel 3 Avenue Maurice d’Ocagne 75014 Paris
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