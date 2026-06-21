Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Déambulation d’échassiers au centre Sportif Jules Noël Centre sportif Jules Noel Paris

Déambulation d’échassiers au centre Sportif Jules Noël Centre sportif Jules Noel Paris

Déambulation d’échassiers au centre Sportif Jules Noël Centre sportif Jules Noel Paris samedi 4 juillet 2026.

Lieu : Centre sportif Jules Noel

Adresse : 3 Avenue Maurice d'Ocagne

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Déambulation d’échassiers de la Cie Le Fil de Soie

Centre Sportif Jules Noël – 3 Av. Maurice d’Ocagne – Paris 14

Entrée libre

A l’occasion de l’ouverture de la Base de loisir du Centre Sportif Jules Noël venez assister à la déambulation d’échassiers de la Compagnie Le Fil de Soie.
Le samedi 04 juillet 2026
de 17h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T20:00:00+02:00
fin : 2026-07-04T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T17:00:00+02:00_2026-07-04T19:00:00+02:00

Centre sportif Jules Noel 3 Avenue Maurice d’Ocagne  75014 Paris


Afficher la carte du lieu Centre sportif Jules Noel et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)