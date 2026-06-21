Déambulation d’échassiers au centre Sportif Jules Noël Centre sportif Jules Noel Paris

Déambulation d’échassiers de la Cie Le Fil de Soie

Centre Sportif Jules Noël – 3 Av. Maurice d’Ocagne – Paris 14

Entrée libre

A l’occasion de l’ouverture de la Base de loisir du Centre Sportif Jules Noël venez assister à la déambulation d’échassiers de la Compagnie Le Fil de Soie.

Le samedi 04 juillet 2026

de 17h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T20:00:00+02:00

fin : 2026-07-04T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T17:00:00+02:00_2026-07-04T19:00:00+02:00

Centre sportif Jules Noel 3 Avenue Maurice d’Ocagne 75014 Paris



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