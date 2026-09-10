UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Strasbourg

Déambulation historique à Koenigshoffen : le territoire de la brasserie Gruber, Parc d’activité Gruber, Strasbourg

samedi 19 septembre 2026 · Parc d'activité Gruber · Strasbourg

Déambulation historique à Koenigshoffen : le territoire de la brasserie Gruber, Parc d’activité Gruber, Strasbourg

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Parc d'activité Gruber
Adresse
91, route des Romains 67000 Strasbourg
Ville
67200 Strasbourg
Département
Bas-Rhin

Déambulation historique à Koenigshoffen : le territoire de la brasserie Gruber Samedi 19 septembre, 10h00 Parc d’activité Gruber Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Quelles traces a laissé le fonctionnement de cette grande brasserie industrielle dans le faubourg de Koenigshoffen ? Ce sera l’occasion de (re)découvrir des trésors patrimoniaux cachés dans le quartier ou dans le parc naturel urbain. Rendez-vous à 10h sur le parking de l’ancienne brasserie Gruber, accessible par la route des Romains.

Parc d’activité Gruber 91, route des Romains 67000 Strasbourg Strasbourg 67200 Koenigshoffen Bas-Rhin Grand Est +33 (0)3 68 98 86 90 Ancienne brasserie industrielle Gruber dans le quartier de Koenigshoffen, active de 1855 à 1958. Accès en tramway (arrêt Gruber) – Possibilité de parking, accès via la route des Romains
Quelles traces a laissé le fonctionnement de cette grande brasserie industrielle dans le faubourg de Koenigshoffen ? Ce sera l’occasion de (re)découvrir des trésors patrimoniaux, cachés dans le ou le…

© A. Chuquet. Source : Source : Ribeyre Félix, La bière : la maison Gruber et Reeb de Koenigshoffen, s.l., 1868, p.3.

À voir aussi à Strasbourg (Bas-Rhin)