Déambulation historique à Koenigshoffen : le territoire de la brasserie Gruber, Parc d’activité Gruber, Strasbourg

Informations pratiques

Déambulation historique à Koenigshoffen : le territoire de la brasserie Gruber Samedi 19 septembre, 10h00 Parc d’activité Gruber Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Quelles traces a laissé le fonctionnement de cette grande brasserie industrielle dans le faubourg de Koenigshoffen ? Ce sera l’occasion de (re)découvrir des trésors patrimoniaux cachés dans le quartier ou dans le parc naturel urbain. Rendez-vous à 10h sur le parking de l’ancienne brasserie Gruber, accessible par la route des Romains.

Parc d’activité Gruber 91, route des Romains 67000 Strasbourg Strasbourg 67200 Koenigshoffen Bas-Rhin Grand Est +33 (0)3 68 98 86 90 Ancienne brasserie industrielle Gruber dans le quartier de Koenigshoffen, active de 1855 à 1958. Accès en tramway (arrêt Gruber) – Possibilité de parking, accès via la route des Romains

Quelles traces a laissé le fonctionnement de cette grande brasserie industrielle dans le faubourg de Koenigshoffen ? Ce sera l’occasion de (re)découvrir des trésors patrimoniaux, cachés dans le ou le…

© A. Chuquet. Source : Source : Ribeyre Félix, La bière : la maison Gruber et Reeb de Koenigshoffen, s.l., 1868, p.3.