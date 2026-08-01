Informations pratiques

Aix-en-Provence

Déambulation La marmaille

Vendredi 28 août 2026 à partir de 18h. De la place des Prêcheurs à l’hôtel de ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Fanfare électrique. Elle dégoupille les répertoires et les musiques cette Marmaille… C’est du clinquant pour les tympans, du voluptueux pour les yeux !

Six artistes une chanteuse méga-faune, un bassiste à voix électrisant, un tuba haut les chœurs, un sax très appeal, un trombone à complice et un batteur éclectique.

LA MARMAILLE c’est un brillant carrousel aux sonorités classes et cuivrées, c’est un grand huit aux grooves abondants, aux drums percutants, c’est un train fantôme qui voyage au pays du jazz tordu, de la soul et du rock velu.



La Marmaille

● Anaïs Andret-Cartini, trompette, chant

● Éric Pollet, trombone

● Céline Buisson, trombone

● Olivier Seiwert, saxophones

● Léonard Bossavy, batterie

● Kevin Balzan, basse électrique, chant. .

De la place des Prêcheurs à l’hôtel de ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20 conservatoire@mairie-aixenprovence.fr

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English :

Electric Fanfare. Is this little rascal shaking up the repertoires and the music? It’s a feast for the ears and a treat for the eyes!

L’événement Déambulation La marmaille Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence