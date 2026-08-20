Déambulations costumées et démonstrations de danse, Château de Compiègne, Compiègne

Informations pratiques

Déambulations costumées et démonstrations de danse 19 et 20 septembre Château de Compiègne Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Des déambulations costumées et démonstrations de danse dans les appartements historiques

L’association Le Ballet Impérial investira les appartements historiques du château pour une série de déambulations costumées restituant l’atmosphère du Second Empire.

Dames en crinoline et gentilshommes en tenue d’époque évolueront au fil des salons, accompagnés de démonstrations de danses du XIXᵉ siècle, faisant revivre aux visiteurs l’art de vivre de la cour de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie.

Château de Compiègne Place du Général De Gaulle, 60200 Compiègne, France Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France +33344384700 https://chateaudecompiegne.fr https://www.facebook.com/palaisimperialdecompiegne/;https://twitter.com/ChCompiegne;https://www.instagram.com/chateaudecompiegne/ Ancien domaine de la Couronne. Reconstruction décidée sous Louis XV d’après le projet de J.-A. Gabriel de 1751, poursuivi jusqu’en 1787 par L. Le Dreux de la Chatre. Nouvelle série de travaux sous Louis XVI. Aménagements intérieurs somptueux sous le Premier Empire. Dernière période de faste sous le Second Empire, Napoléon III et Eugénie en faisant leur demeure de prédilection. Vocation muséale à partir de 1873. Aménagement du parc par Gabriel et Le Dreux de la Chatre, modifié par Berthault entre 1811 et 1817. Petit Château du XVIIIe siècle. Grandes écuries actuellement haras national. SNCF Paris-Gare du Nord – Parking gratuit dans la limite des places disponibles – Librairie-boutique

Des déambulations costumées et démonstrations de danse dans les appartements historiques

© Le Ballet impérial / DR