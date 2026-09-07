Déambulations et Impromptus par la Compagnie Dyspercée, Citadelle de Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer

Informations pratiques

Déambulations et Impromptus par la Compagnie Dyspercée Dimanche 20 septembre, 11h30, 15h00, 16h30 Citadelle de Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir des petits instants de grâce suspendus dans le temps et dans l’espace. C’est ce que propose la Compagnie Dyspercée. Osez suivre Joséphine dans ses pérégrinations pour voir la Citadelle de Montreuil-sur-Mer autrement.

Citadelle de Montreuil-sur-Mer Montreuil sur mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0974985131

Venez découvrir des petits instants de grâce suspendus dans le temps et dans l’espace. C’est ce que propose la Compagnie Dyspercée. Osez suivre Joséphine dans ses pérégrinations pour voir la de…

©Compagnie Dyspercée