Déambulations et Impromptus par la Compagnie Dyspercée, Citadelle de Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer
dimanche 20 septembre 2026 · Citadelle de Montreuil-sur-Mer · Montreuil-sur-Mer
Informations pratiques
Déambulations et Impromptus par la Compagnie Dyspercée Dimanche 20 septembre, 11h30, 15h00, 16h30 Citadelle de Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez découvrir des petits instants de grâce suspendus dans le temps et dans l’espace. C’est ce que propose la Compagnie Dyspercée. Osez suivre Joséphine dans ses pérégrinations pour voir la Citadelle de Montreuil-sur-Mer autrement.
Citadelle de Montreuil-sur-Mer Montreuil sur mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0974985131
Venez découvrir des petits instants de grâce suspendus dans le temps et dans l’espace. C’est ce que propose la Compagnie Dyspercée. Osez suivre Joséphine dans ses pérégrinations pour voir la de…
©Compagnie Dyspercée
À voir aussi à Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais)
- Visites Libres de la Citadelle, Citadelle de Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer 19 septembre 2026
- Hôtel de la sous-préfecture (ouverture exceptionnelle), hôtel de la sous-préfecture, Montreuil-sur-Mer 19 septembre 2026
- VISITE GUIDÉE: LES FORTIFICATIONS SECRÈTES DE MONTREUIL-SUR-MER, office de tourisme de Montreuil sur mer, Montreuil-sur-Mer 19 septembre 2026
- Découverte des jeux anciens, Citadelle de Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer 19 septembre 2026
- Tir à l’arc, Citadelle de Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer 19 septembre 2026