Déambulez aux jardins de la Fontaine, Jardins de la Fontaine, Nîmes

Informations pratiques

Déambulez aux jardins de la Fontaine 19 et 20 septembre Jardins de la Fontaine Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T07:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Lors des travaux d’aménagement autour de la source, des vestiges antiques sont mis au jour.

L’ingénieur du roi Louis XV, Jacques Philippe Mareschal, les intègre alors dans un jardin à la française. Au XIXe siècle, le mont Cavalier est aménagé dans l’esprit des jardins à l’italienne, en terrasses successives.

Jardins de la Fontaine 26 Quai de la Fontaine, 30900 Nîmes Nîmes 30900 La Placette Gard Occitanie 0466767449 http://www.nimes.fr/index.php?id=504 La partie antique (thermes et nymphée du Ier siècle) a été remise en valeur au XVIIIe siècle par Jacques-Philippe Mareschal, désigné par le roi, et modifiée à ce moment. Les moulins à vent ont été détruits afin de répondre à un souci d’approvisionnement en eau. Mareschal prit connaissance des projets élaborés par des architectes locaux, en particulier celui de Mathieu dont il reprend la symétrie et préservation des monuments antiques. Commencés en 1745, les travaux se terminent en 1760. Une seule terrasse a été réalisée à l’ouest avec les déblais des fouilles archéologiques alors menées, contre plusieurs prévues sur plan. Les fouilles permirent de mettre en valeur le bassin de la source et le temple de Diane, mais le réseau de canaux antiques disparaît. De part et d’autre du nymphéa, formant l’axe nord-sud, sont construits deux bassins à proximité de la source. Au sud du nymphéa est installé un vaste parterre entouré de larges canaux reliés par des ponts à la partie ainsi qu’à la grande avenue dans le prolongement du bassin. Mareschal orne le jardin de statues, bancs, vases… Il confie la réalisation du groupe de la Nymphéa en 1746 à Dominique Haché. La décoration est achevée en 1750 par Pierre Hubert de Larchevèque. Le jardin est modifié au XIXe siècle. Les pavillons d’entrée disparaissent ainsi que la plate-forme à la place que laquelle est créée une avenue en 1871. Le maire fait l’acquisition de nouveaux terrains qu’il fait reboiser en 1819. Des chemins calladés mènent à la tour Magne et au mas rouge. A9 par Montpellier. A54 par Arles. Centre ville, avenue Jean-Jaurès. Parking.

Lors des travaux d’aménagement autour de la source, les vestiges antiques sont mis au jour. L’ingénieur du roi Louis XV, Jacques Philippe Mareschal, intègre ces vestiges dans un jardin à la Le Mont à…

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