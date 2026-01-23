Dear prudence La Boussole Reims
mardi 15 décembre 2026 · La Boussole · Reims
Informations pratiques
Reims
Dear prudence
La Boussole 6 Avenue Léon Blum Reims Marne
Tarif : 6 – 6 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 19:00:00
fin : 2026-12-15 19:45:00
Date(s) :
2026-12-15
Tout public
Dear prudence
Texte Christophe Honoré
Mise en scène Chloé Dabert
· La Comédie Itinérante · Artiste directrice ·
Chloé Dabert met en scène un texte issu d’une commande à l’écrivain et cinéaste Christophe Honoré, écrit comme un thriller psychologique, interrogeant la paternité, le rôle des professeurs et le chagrin amoureux.
À la fin d’une journée de cours, un professeur de français est interpellé par un homme, entré dans la salle de classe. Qui est-il, et que cherche-t-il ? Au cours d’un dialogue tendu entre les deux hommes, l’écheveau se démêle à l’évocation de Jean, disparu, dont l’absence hante la scène. Quelle était la nature de la relation entre ce professeur et ce jeune garçon de vingt ans pour que cet homme qui prétend être son père en vienne à transformer l’échange en un interrogatoire ? D’une écriture juste et précise, Dear Prudence prend soin de ne pas tout dévoiler. Dans une forme scénique légère conçue pour être jouée en salles des fêtes autant qu’en milieu scolaire, ce spectacle offre une grande place au doute, à l’incertitude et ménage un certain suspense.
Extrait
Le Prof
Qu’est-ce que vous attendez de moi ?
Le Père
Que vous aidiez mon fils.
Le Prof
Je ne peux pas l’aider. On ne peut pas être à la fois celui qui dit non et celui qui aide.
Christophe Honoré, Dear Prudence
Date Mardi 15 décembre 19h
Lieu La Boussole, 6 Avenue Léon Blum, Reims
Public Tout public dès 14 ans
Durée 45 minutes .
La Boussole 6 Avenue Léon Blum Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Dear prudence
L’événement Dear prudence Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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