Death Valley Girls + Bella and the Bizarre SMAC Paloma Nîmes
vendredi 13 novembre 2026 · SMAC Paloma · Nîmes
Informations pratiques
Nîmes
Death Valley Girls + Bella and the Bizarre
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 21:30:00
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-11-13
Death Valley Girls + Bella and the Bizarre This is not a love night
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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr
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English :
Death Valley Girls + Bella and the Bizarre This Is Not a Love Night
L’événement Death Valley Girls + Bella and the Bizarre Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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