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AGENDA · Nîmes

Death Valley Girls + Bella and the Bizarre SMAC Paloma Nîmes

vendredi 13 novembre 2026 · SMAC Paloma · Nîmes

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
SMAC Paloma
Adresse
250 chemin de l'Aérodrome
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif
8 8 8

Nîmes

Death Valley Girls + Bella and the Bizarre

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 21:30:00
fin : 2026-11-13

Date(s) :
2026-11-13

Death Valley Girls + Bella and the Bizarre This is not a love night
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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10  info@paloma-nimes.fr

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English :

Death Valley Girls + Bella and the Bizarre This Is Not a Love Night

L’événement Death Valley Girls + Bella and the Bizarre Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes

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