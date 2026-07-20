Death Valley Girls + Bella and the Bizarre SMAC Paloma Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

Death Valley Girls + Bella and the Bizarre

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 21:30:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Death Valley Girls + Bella and the Bizarre This is not a love night

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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

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English :

Death Valley Girls + Bella and the Bizarre This Is Not a Love Night

L’événement Death Valley Girls + Bella and the Bizarre Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes