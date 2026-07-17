Débat autour d’un café-philosophie, Bistro des anges, Reims

Informations pratiques

Débat autour d’un café-philosophie Samedi 19 septembre, 17h00 Bistro des anges Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Le patrimoine, une mémoire pas comme les autres ?

Nos maisons sont des capsules temporelles où chaque objet, chaque meuble porte en lui une parcelle de notre histoire. Sans que nous nous en apercevions, notre maison se transforme en une tapisserie d’émotions, de souvenirs et d’histoires personnelles. Chaque objet est un lieu de mémoire. Se séparer d’un objet, c’est parfois avoir l’impression d’effacer un fragment de notre histoire.

Pour faire ville, le patrimoine, c’est-à-dire les monuments, les habitations, les rues, les ruelles, les parcs et les arbres… doivent être l’objet d’un attachement et constituer autant de lieux de mémoire.

On le voit : célébrer le patrimoine, c’est évoquer un environnement qui prolonge notre passé. Souvent historique il peut aussi parfois être très humble et très intime. Serait-il lié à une disposition de notre mémoire ?

De quelle sorte de mémoire ?

Ce café-philosophie sera animé par Didier Martz, philosophe.

Bistro des anges 12, rue chanzy 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est

Le patrimoine, une mémoire pas comme les autres ?

© Didier Martz