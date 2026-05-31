Debout ! Chants de liberté et de résistance, Temple du Hâ, Bordeaux
Debout ! Chants de liberté et de résistance, Temple du Hâ, Bordeaux samedi 27 juin 2026.
Debout ! Chants de liberté et de résistance Samedi 27 juin, 20h30 Temple du Hâ Gironde
Payant 15€/12€ et sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00
Grand concert de Gayté de Chœur avec les chefs de chœur, Marie-Anne Mazeau et Frédéric Serrano, et Nicolas Lescombes (clarinettes et accordéon) suivi du verre de l’amitié.
Temple du Hâ 32 rue du Hâ 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/4cigZrt »}]
Grand concert de Gayté de Choeur #moisdesfiertes #fiertes #concert #chorale #LGBT #LGBTQI
Gayté de Choeur
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