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Debout ! Chants de liberté et de résistance, Temple du Hâ, Bordeaux

Debout ! Chants de liberté et de résistance, Temple du Hâ, Bordeaux

Debout ! Chants de liberté et de résistance, Temple du Hâ, Bordeaux samedi 27 juin 2026.

Lieu : Temple du Hâ

Adresse : 32 rue du Hâ 33000 Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Payant 15€/12€ et sur réservation

Debout ! Chants de liberté et de résistance Samedi 27 juin, 20h30 Temple du Hâ Gironde

Payant 15€/12€ et sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T23:00:00+02:00

Grand concert de Gayté de Chœur avec les chefs de chœur, Marie-Anne Mazeau et Frédéric Serrano, et Nicolas Lescombes (clarinettes et accordéon) suivi du verre de l’amitié.

Temple du Hâ 32 rue du Hâ 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/4cigZrt »}]
Grand concert de Gayté de Choeur #moisdesfiertes #fiertes #concert #chorale #LGBT #LGBTQI

Gayté de Choeur

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