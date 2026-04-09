Saint-Dyé-sur-Loire

Décembre Un Mois Une Action Nichoir à oiseaux avec la Maison de la Loire

Saint-Dyé-sur-Loire Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 09:30:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Vous apprendrez à choisir les matériaux adéquats et à assembler toutes les pièces pour créer un abri accueillant et sécurisé pour nos amis à plumes. Cette activité pratique est une merveilleuse occasion de se reconnecter avec la nature et d’apprendre l’importance de la préservation.

Vous apprendrez à choisir les matériaux adéquats et à assembler toutes les pièces pour créer un abri accueillant et sécurisé pour nos amis à plumes. Cette activité pratique est une merveilleuse occasion de se reconnecter avec la nature et d’apprendre l’importance de la préservation de la biodiversité locale. En participant, vous contribuez à offrir un refuge aux oiseaux tout en embellissant votre espace extérieur. Rejoignez-nous pour une matinée conviviale où le partage de connaissances et le plaisir de créer se rencontrent pour le bien de notre environnement. .

Saint-Dyé-sur-Loire 41500 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 81 68 07 contact@maisondeloire41.fr

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English :

You’ll learn how to choose the right materials and assemble all the pieces to create a safe, welcoming shelter for our feathered friends. This hands-on activity is a wonderful opportunity to reconnect with nature and learn about the importance of conservation.

L’événement Décembre Un Mois Une Action Nichoir à oiseaux avec la Maison de la Loire Saint-Dyé-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT41