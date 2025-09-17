Déclic – Aide numérique Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris
Déclic – Aide numérique Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris mercredi 17 septembre 2025.
Besoin d’aide pour résoudre un problème sur votre ordinateur ? Envie d’être accompagné·e dans la prise en main de votre téléphone ? Ne restez pas bloqué·e et réservez un créneau d’aide numérique !
Avec alternativement les conseillers numériques de la Mairie du 18ème et les bibliothécaires
Améliorez votre usage de l’informatique grâce à un
accompagnement individuel, les mercredis sur rendez-vous de 30 minutes, entre 10h à 12h (hors vacances scolaires)
Du mercredi 17 septembre 2025 au mercredi 24 juin 2026 :
gratuit
Réservez votre créneau de 30 minutes auprès des bibliothécaires en précisant la question ou le sujet à aborder.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-17T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-25T01:59:59+02:00
Date(s) :
Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr
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