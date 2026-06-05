DECLIC d’été Super robots et défis I.A. Espace Socio-Culturel Brioude
DECLIC d’été Super robots et défis I.A. Espace Socio-Culturel Brioude lundi 20 juillet 2026.
Brioude
DECLIC d’été Super robots et défis I.A.
Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 17:00:00
fin : 2026-07-20 18:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Venez découvrir les robots et l’Intelligence Artificielle de manière ludique !
Parents et enfants à partir de 4 ans
RDV au City Park
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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr
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English :
Come and have fun discovering robots and Artificial Intelligence!
Parents and children aged 4 and over
Meet at City Park
L’événement DECLIC d’été Super robots et défis I.A. Brioude a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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