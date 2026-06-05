DECLIC d’été Super robots et défis I.A. Espace Socio-Culturel Brioude

Brioude

DECLIC d’été Super robots et défis I.A.

Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 17:00:00

fin : 2026-07-20 18:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Venez découvrir les robots et l’Intelligence Artificielle de manière ludique !

Parents et enfants à partir de 4 ans



RDV au City Park

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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr

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English :

Come and have fun discovering robots and Artificial Intelligence!

Parents and children aged 4 and over



Meet at City Park

L’événement DECLIC d’été Super robots et défis I.A. Brioude a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne