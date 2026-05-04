Décoration des sapins de Noël La Cellette
Décoration des sapins de Noël La Cellette mercredi 2 décembre 2026.
La Cellette
Décoration des sapins de Noël
Mairie La Cellette Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 14:00:00
fin : 2026-12-02
Date(s) :
2026-12-02
Décorations des sapins de Noël
Mercredi 2 Décembre
14h à la Mairie
–>L’atelier des rêves créatifs .
Mairie La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine ateliersdesrevescreatifs@gmail.com
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English : Décoration des sapins de Noël
L’événement Décoration des sapins de Noël La Cellette a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche
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