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Décoration des sapins de Noël La Cellette

Décoration des sapins de Noël La Cellette

Décoration des sapins de Noël La Cellette mercredi 2 décembre 2026.

Adresse : Mairie

Ville : 23350 La Cellette

Département : Creuse

Début : mercredi 2 décembre 2026

Fin : mercredi 2 décembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

La Cellette

Décoration des sapins de Noël

Mairie La Cellette Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 14:00:00
fin : 2026-12-02

Date(s) :
2026-12-02

Décorations des sapins de Noël
Mercredi 2 Décembre
14h à la Mairie

–>L’atelier des rêves créatifs   .

Mairie La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine   ateliersdesrevescreatifs@gmail.com

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English : Décoration des sapins de Noël

L’événement Décoration des sapins de Noël La Cellette a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche

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