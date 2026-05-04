La Cellette

Décoration des sapins de Noël

Mairie La Cellette Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 14:00:00

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-12-02

Décorations des sapins de Noël

Mercredi 2 Décembre

14h à la Mairie

–>L’atelier des rêves créatifs .

Mairie La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine ateliersdesrevescreatifs@gmail.com

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English : Décoration des sapins de Noël

L’événement Décoration des sapins de Noël La Cellette a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche