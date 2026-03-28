Informations pratiques

Cheverny

Décorations pour Pâques au Château de Cheverny

1 Rue du Château Cheverny Loir-et-Cher

Tarif : 15.5 – 15.5 – EUR

15.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-04-01 09:15:00

fin : 2027-05-09 18:00:00

Date(s) :

2027-04-01

Décorations pour Pâques au Château de Cheverny. Venez admirer les oeufs géants et la table de Pâques ! Le temps des vacances de Pâques, venez découvrir le domaine spécialement décoré pour l’occasion.

Décorations pour Pâques au Château de Cheverny. Venez admirer les oeufs géants et la table de Pâques ! Le temps des vacances de Pâques, venez découvrir le domaine spécialement décoré pour l’occasion. Dans le château, la table de la grande salle à manger présente un fantastique décor pascal, mais vous serez également émerveillés par les autres pièces où lapins, poules et oeufs prennent possession des lieux. 15.5 .

1 Rue du Château Cheverny 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 79 96 29 domainedecheverny@chateau-cheverny.com

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English :

Easter Decorations at the Château de Cheverny. Come admire the giant eggs and the Easter table! During the Easter break, come explore the estate, which has been specially decorated for the occasion.

L’événement Décorations pour Pâques au Château de Cheverny Cheverny a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT41