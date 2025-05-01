Décors revisités : carte blanche aux écoles d’art à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo PARIS
Hybridations
Entre les symétries rassurantes de la place des Vosges et les
débordements décoratifs de Victor Hugo, les étudiants de première année de
l’École de communication visuelle de la ville de Paris (EPSAA) proposent une
invitation insolite à l’exposition « Hugo décorateur ».
Ce workshop, sur le thème de l’hybridation, a été encadré par Frank Secka.
installation éphémère du 9 mars
au 26 avril 2026
par les étudiantes et les
étudiants de l’EPSAA
Maison de Victor Hugo,
exposition « Hugo décorateur »
Décor
total ! la méthode Hugo par Duperré
Les étudiant.e.s de DNMADE Matériaux Textile
et Matériaux Céramique de l’École Duperré s’emparent du travail de Victor Hugo
comme décorateur, son esprit d’ensemblier, son approche et surtout sa
méthode, pour imaginer, à sa manière, un décor total ayant les pieds dans ce
début de XXIe siècle. À la fois hommage et actualisation, leurs productions
proposent une immersion dans leurs univers esthétiques singuliers et viendront
dialoguer avec les décors d’Hugo.
Décor total !
installation éphémère du 9 mars
au 12 avril 2026
par les étudiantes et les
étudiants de l’Ecole Duperré
Maison de Victor Hugo,
exposition « Hugo décorateur »
Le temps du Printemps des Poètes, placé en 2026 sous le signe de la Liberté, la Maison de Victor Hugo propose carte blanche aux étudiants d’écoles artistiques parisiennes: l’École Duperré et l’Epsaa dont vous découvrirez des créations dans les salles du musée.
Du mardi 10 mars 2026 au dimanche 26 avril 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 10h00 à 18h00
payant
Tarifs TP 11 euros TR: 9 euros
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS
https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/printemps-des-poetes-decors-revisites
Afficher la carte du lieu Maison de Victor Hugo et trouvez le meilleur itinéraire