Décors revisités : carte blanche aux écoles d’art à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo PARIS

Hybridations

Entre les symétries rassurantes de la place des Vosges et les

débordements décoratifs de Victor Hugo, les étudiants de première année de

l’École de communication visuelle de la ville de Paris (EPSAA) proposent une

invitation insolite à l’exposition « Hugo décorateur ».

Ce workshop, sur le thème de l’hybridation, a été encadré par Frank Secka.

installation éphémère du 9 mars

au 26 avril 2026

par les étudiantes et les

étudiants de l’EPSAA

Maison de Victor Hugo,

exposition « Hugo décorateur »

Décor

total ! la méthode Hugo par Duperré

Les étudiant.e.s de DNMADE Matériaux Textile

et Matériaux Céramique de l’École Duperré s’emparent du travail de Victor Hugo

comme décorateur, son esprit d’ensemblier, son approche et surtout sa

méthode, pour imaginer, à sa manière, un décor total ayant les pieds dans ce

début de XXIe siècle. À la fois hommage et actualisation, leurs productions

proposent une immersion dans leurs univers esthétiques singuliers et viendront

dialoguer avec les décors d’Hugo.

Décor total !

installation éphémère du 9 mars

au 12 avril 2026

par les étudiantes et les

étudiants de l’Ecole Duperré

Maison de Victor Hugo,

exposition « Hugo décorateur »

Le temps du Printemps des Poètes, placé en 2026 sous le signe de la Liberté, la Maison de Victor Hugo propose carte blanche aux étudiants d’écoles artistiques parisiennes: l’École Duperré et l’Epsaa dont vous découvrirez des créations dans les salles du musée.

Du mardi 10 mars 2026 au dimanche 26 avril 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

payant

Tarifs TP 11 euros TR: 9 euros

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS

