Découverte commentée des Magasins Généraux avec Frédéric Jung, Les Magasins Généraux, Pantin

Informations pratiques

Découverte commentée des Magasins Généraux avec Frédéric Jung Samedi 19 septembre, 11h00 Les Magasins Généraux Seine-Saint-Denis

Gratuit sur réservation · 30 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées du patrimoine, les Magasins Généraux vous plongent dans l’histoire du bâtiment à travers une programmation de visites guidées par Frédéric Jung, architecte de la réhabilitation du bâtiment et Patrick Bezzolato, guide-conférencier et architecte.

La visite de 11h est animée par Frédéric Jung.

Les Magasins Généraux 1 Rue de l’Ancien Canal, 93500 Pantin, France Pantin 93500 Église Seine-Saint-Denis Île-de-France +33771890174 http://magasinsgeneraux.com [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/9154-decouverte-des-magasins-generaux-journees-du-patrimoine.html »}, {« owner »: {« uid »: 7358916, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-26T14:04:26.902Z », « data »: [{« eventDuration »: 120, « bookingContact »: « mediation@magasinsgeneraux.com », « response »: {« passId »: 433296765, « isPending »: false, « addressId »: 240140}, « venueId »: 151931, « description »: « A l’occasion des JEP 26, Les Magasins Gu00e9nu00e9raux vous offrent une plongu00e9e inu00e9dite dans l’histoire du bu00e2timent et de la ville de Pantin, des annu00e9es 1930 u00e0 aujourd’hui! Suivez Fru00e9du00e9ric Jung, l’architecte de la ru00e9habilitation, u00e0 la du00e9couverte du bu00e2timent! « , « category »: « EVENEMENT_JEU », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-26T14:04:26.513Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2555172, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-26T14:04:26.741Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 483602436, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 5, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789808400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-26T14:04:26.901Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433296765 »}] Les Magasins Généraux sont un lieu culturel créé par l’agence de publicité BETC en 2017. Ouvert à toutes et à tous, les Magasins Généraux font résonner la création, les idées et les voix nouvelles. Nés dans un bâtiment industriel, d’anciens magasins généraux des années 1930 au bord du Canal de l’Ourq à Pantin, ils déploient toute l’année une programmation d’expositions et d’événements, cherchant à repérer, soutenir et rendre visible l’émergence artistique et culturelle d’aujourd’hui. Parking de l’Église de Pantin : 147 Avenue Jean Lolive. Metro : Ligne 5 – Station Église de Pantin, sortie 1. BUS : Lignes 61, 145, 147, 249 – Église de Pantin. RER E : Station Pantin.

Dans le cadre des Journées du patrimoine, les Magasins Généraux vous plongent dans l’histoire du bâtiment à travers une programmation de visites guidées par Frédéric Jung, architecte de la du et et …

© Mathis Payet Descombes