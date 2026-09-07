Découverte de la chambre noire argentique, Maison Revel, Pantin
samedi 19 septembre 2026 · Maison Revel · Pantin
Informations pratiques
Découverte de la chambre noire argentique Samedi 19 septembre, 14h00 Maison Revel Seine-Saint-Denis
Limité à 6 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Plongez dans l’univers fascinant de la photographie argentique et découvrez la magie de la chambre noire !
Lors de cet atelier d’initiation, vous apprendrez les principes du tirage photographique en noir et blanc à partir d’un négatif, selon les techniques traditionnelles utilisées depuis plus d’un siècle.
Guidé pas à pas, vous manipulerez l’agrandisseur, le papier photosensible et les différents bains chimiques (révélateur, bain d’arrêt et fixateur), jusqu’à voir apparaître votre image sous la lumière rouge.
Une expérience unique qui permet de comprendre tout le savoir-faire et la patience nécessaires à la création d’un tirage argentique.
Le nombre de participants est volontairement limité à 6 personnes maximum afin de garantir un accompagnement personnalisé, des échanges privilégiés et un temps de pratique pour chacun.
Une invitation à ralentir, à expérimenter et à découvrir le plaisir de créer une photographie de ses propres mains !
Cet atelier est accessible à partir de 15 ans, sans connaissance préalable.
Maison Revel 56 avenue Jean-Jaurès 93500 Pantin Pantin 93500 Quatre Chemins Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.asso-revelateur.fr https://www.instagram.com/associationrevelateur/ Ancien hôtel particulier, la Maison Revel est aujourd’hui le cœur du pôle métiers d’arts à Pantin. Entre expositions, conférences et ventes locales. Accès PMR
Métro 7 et RER E
Atelier photographie
©FranciscoGonzalez
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