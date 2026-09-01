Le Beau Dimanche : Cotonete – Sunday School (Live) Canal Barboteur Pantin
dimanche 13 septembre 2026 · Canal Barboteur · Pantin
Informations pratiques
Cotonete est un septet à géométrie musicale variable, fondé en 2005. Ses membres allient leurs répertoires et leurs influences pour un résultat bouillonnant et élégant, fusion de funk seventies aux allures disco et de jazz-funk brésilien classieux. Cuivres et vents bien funky, claviers vintage (Rhodes, Clavinet), guitare wah-wah et rythmique basse/batterie efficace portent un groove irrésistible.
Cotonete, c’est la rencontre du groove de Herbie Hancock, Deodato, Azymuth et des JB’s, et d’un art de vivre à la française. En live, Cotonete transforme chaque concert en dancefloor brûlant, soumis aux improvisations des sept gredins du groove.
⛵️INFOS PRATIQUES
Place de la Pointe, 93500 Pantin
Ⓜ️Métro ligne 5 : Église de Pantin
Dimanche 13 septembre
⏰15h – 22h – Live à 17h30
Restauration sur place
Entrée libre et gratuite
LES BEAUX DIMANCHES DU BARBOTEUR
Alors que l’été arrive, le Barboteur prend ses quartiers dominicaux à Pantin. Chaque dimanche, le Barboteur vous accueille sur sa terrasse avec ses concerts, son coin chill food & drinks et son espace ludique pour une ambiance conviviale et chaleureuse. Pour cette onzième édition du Beau Dimanche, le Barboteur invite en exclusivité Cotonete.
Les beaux dimanches sont au bord de l’eau.
Le dimanche 13 septembre 2026
de 15h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-13T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-14T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-13T15:00:00+02:00_2026-09-13T22:00:00+02:00
Canal Barboteur Place de la Pointe 93000 Pantin
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