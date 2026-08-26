Découverte commentée des Magasins Généraux avec Patrick Bezzolato, Les Magasins Généraux, Pantin

Informations pratiques

Découverte commentée des Magasins Généraux avec Patrick Bezzolato Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30 Les Magasins Généraux Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées du patrimoine, les Magasins Généraux vous plongent dans l’histoire du bâtiment à travers une programmation de visites guidées par Frédéric Jung, architecte de la réhabilitation du bâtiment et Patrick Bezzolato, architecte et guide-conférencier spécialiste du canal de l’Ourcq.

Les visites de 14h et 15h30 sont animées par Patrick Bezzolato.

Les Magasins Généraux 1 Rue de l’Ancien Canal, 93500 Pantin, France Pantin 93500 Église Seine-Saint-Denis Île-de-France +33771890174 http://magasinsgeneraux.com [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/9154-decouverte-des-magasins-generaux-journees-du-patrimoine.html »}, {« owner »: {« uid »: 7358916, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-26T14:05:24.150Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « mediation@magasinsgeneraux.com », « response »: {« passId »: 433297276, « isPending »: false, « addressId »: 240140}, « venueId »: 151931, « description »: « A l’occasion des JEP 25, Les Magasins Gu00e9nu00e9raux vous offrent une plongu00e9e inu00e9dite dans l’histoire du bu00e2timent et de la ville de Pantin, des annu00e9es 1930 u00e0 aujourd’hui! Suivez Patrick Bezzolatto, architecte et guide-confu00e9rencier spu00e9cialiste du canal de l’Ourcq, u00e0 la du00e9couverte du bu00e2timent! « , « category »: « EVENEMENT_JEU », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-26T14:05:23.872Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2555173, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-26T14:05:23.983Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 483602970, « id »: 1}, {« passId »: 483602971, « id »: 2}]}, « dates »: [{« quantity »: 2, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789819200000, « id »: 1}, {« quantity »: 2, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789824600000, « id »: 2}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-26T14:05:24.149Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433297276 »}] Les Magasins Généraux sont un lieu culturel créé par l’agence de publicité BETC en 2017. Ouvert à toutes et à tous, les Magasins Généraux font résonner la création, les idées et les voix nouvelles. Nés dans un bâtiment industriel, d’anciens magasins généraux des années 1930 au bord du Canal de l’Ourq à Pantin, ils déploient toute l’année une programmation d’expositions et d’événements, cherchant à repérer, soutenir et rendre visible l’émergence artistique et culturelle d’aujourd’hui. Parking de l’Église de Pantin : 147 Avenue Jean Lolive. Metro : Ligne 5 – Station Église de Pantin, sortie 1. BUS : Lignes 61, 145, 147, 249 – Église de Pantin. RER E : Station Pantin.

Dans le cadre des Journées du patrimoine, les Magasins Généraux vous plongent dans l’histoire du bâtiment à travers une programmation de visites guidées par Frédéric Jung, architecte de la du et et …

© G. Roser, CCI Paris IDF