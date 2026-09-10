Les vestiges du patrimoine industriel le long du canal de l’Ourcq, Commune De Pantin – Pôle Mémoire Et Patrimoine, Pantin
samedi 19 septembre 2026 · Commune De Pantin - Pôle Mémoire Et Patrimoine · Pantin
Informations pratiques
Les vestiges du patrimoine industriel le long du canal de l’Ourcq Samedi 19 septembre, 10h30 Commune De Pantin – Pôle Mémoire Et Patrimoine Seine-Saint-Denis
Jauge limitée. Inscription conseillée sur exploreparis.com
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Ancienne ville industrielle, Pantin conserve les traces de son passé. Les entreprises s’installent autour du canal de l’Ourcq dont elles se servent comme moyen de transport pour acheminer leurs marchandises. Nous vous proposons un parcours qui vous mènera vers les plus anciennes industries pantinoises et leur réhabilitation contemporaine, comme BNP Paribas – anciennement les Grands Moulins – ou les Grandes Serres – anciennement Pouchard –, mais également vers celles qui sont toujours en activité, comme la blanchisserie Elis ou la centrale à béton Eqiom.
Parcours animé par Patrick Bezzolato, guide-conférencier.
RDV : Devant l’église Saint-Germain-L’Auxerrois, Pantin. Accès métro 5, arrêt Eglise de Pantin.
Commune De Pantin – Pôle Mémoire Et Patrimoine 84 Av. du Général Leclerc, 93500 Pantin, France Pantin 93500 Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/7920-parcours-pantin-industriel-les-vestiges-du-patrimoine-industriel-du-canal-de-lourcq.html#utm_source=tourisme93.com&utm_medium=referral&utm_campaign=json_feed&utm_content=5720 »}]
Circuit commenté
©Archives municipales de Pantin
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