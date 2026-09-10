Découverte de la Maison Revel, Maison Revel, Pantin
samedi 19 septembre 2026 · Maison Revel · Pantin
Informations pratiques
Découverte de la Maison Revel Samedi 19 septembre, 10h30 Maison Revel Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison Revel ouvre ses portes pour une journée de découverte, de rencontres et de création.
Au programme : une exposition mettant à l’honneur le travail d’artisanes travaillant le papier, ainsi que deux ateliers gratuits : découverte de la chambre noire argentique avec Maud Audouin et une initiation à la marqueterie de paille avec Lucie Richard.
Les visiteurs pourront découvrir des savoir-faire, échanger avec les artisans, expérimenter des techniques photographiques et artisanales.
Cette journée sera également l’occasion de présenter la saison culturelle 2026-2027 et de partager l’histoire de la maison, son patrimoine et les projets qui l’animent tout au long de l’année.
Maison Revel 56 avenue Jean-Jaurès 93500 Pantin Pantin 93500 Quatre Chemins Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.asso-revelateur.fr https://www.instagram.com/associationrevelateur/ Ancien hôtel particulier, la Maison Revel est aujourd’hui le cœur du pôle métiers d’arts à Pantin. Entre expositions, conférences et ventes locales. Accès PMR
Métro 7 et RER E
Visite libre
©MaudAudouin
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