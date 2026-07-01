Découverte de jeux avec un ludothécaire (en famille), Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

Informations pratiques

Découverte de jeux avec un ludothécaire (en famille) Vendredi 24 juillet, 10h00, 10h30 Bibliothèque Grand Parc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T10:30:00+02:00

Fin : 2026-07-24T10:30:00+02:00 – 2026-07-24T11:00:00+02:00

Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Venez découvrir une sélection de jeux de société animée par un ludothécaire.

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