AGENDA · Bordeaux
Découverte de jeux avec un ludothécaire (en famille), Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux
vendredi 24 juillet 2026 · Bibliothèque Grand Parc · Bordeaux
Informations pratiques
Découverte de jeux avec un ludothécaire (en famille) Vendredi 24 juillet, 10h00, 10h30 Bibliothèque Grand Parc Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T10:30:00+02:00
Fin : 2026-07-24T10:30:00+02:00 – 2026-07-24T11:00:00+02:00
Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Venez découvrir une sélection de jeux de société animée par un ludothécaire.
Unplash
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