Découverte de la bibliothèque historique de l’Alliance biblique française, Alliance biblique française, Paris

Informations pratiques

Découverte de la bibliothèque historique de l’Alliance biblique française Samedi 19 septembre, 11h00 Alliance biblique française

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’Alliance biblique française possède une riche collection de bibles anciennes. Celle-ci a commencé dès sa création en 1818. Aujourd’hui, c’est près de 2500 Bibles, Psautiers, Nouveaux Testaments qui sont rassemblés. Ces différents exemplaires bénéficient d’un magnifique écrin dans les sous-sols du 6Lhomond. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nous vous donnons la possibilité de découvrir cet espace intemporel ainsi que certaines des pépites qui s’y trouvent. Parmi elles : des incunables, un Nouveau Testament d’Erasme, plusieurs volumes d’une Bible en braille ou encore un rouleau de la Torah du XVIIIe siècle. Un parcours est spécialement conçu pour l’occasion et des animations sont prévues pour les plus jeunes.

Alliance biblique française 6 rue Lhomond 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Île-de-France

Visite libre de la bibliothèque historique

© Alliance biblique française