Découverte de la biodiversité au lac de la forêt de Châtellerault Lac Châtellerault
vendredi 10 juillet 2026 · Lac · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Découverte de la biodiversité au lac de la forêt de Châtellerault
Lac Lac de la forêt de Châtellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-20 2026-08-27 2026-08-28
D’une petite coccinelle à une libellule, du rouge gorge à la fourmi, de la pâquerette au brun d’herbe, quels sont les points communs de tous ces éléments qui se trouvent au lac de Châtellerault ? Ils font partie de notre biodiversité. Venez en famille découvrir sous un nouvel aspect la nature qui nous entoure à travers des activités ludiques. .
Lac Lac de la forêt de Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Découverte de la biodiversité au lac de la forêt de Châtellerault
L’événement Découverte de la biodiversité au lac de la forêt de Châtellerault Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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