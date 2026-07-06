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Découverte de la biodiversité au lac de la forêt de Châtellerault Lac Châtellerault

vendredi 10 juillet 2026 · Lac · Châtellerault

Découverte de la biodiversité au lac de la forêt de Châtellerault Lac Châtellerault

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Lac
Adresse
Lac de la forêt de Châtellerault
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Découverte de la biodiversité au lac de la forêt de Châtellerault

Lac Lac de la forêt de Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-20 2026-08-27 2026-08-28

D’une petite coccinelle à une libellule, du rouge gorge à la fourmi, de la pâquerette au brun d’herbe, quels sont les points communs de tous ces éléments qui se trouvent au lac de Châtellerault ? Ils font partie de notre biodiversité. Venez en famille découvrir sous un nouvel aspect la nature qui nous entoure à travers des activités ludiques.   .

Lac Lac de la forêt de Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Découverte de la biodiversité au lac de la forêt de Châtellerault

L’événement Découverte de la biodiversité au lac de la forêt de Châtellerault Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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