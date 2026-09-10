Découverte de la chaufferie Camille Claudel, Chaufferie Camille Claudel, Palaiseau

Informations pratiques

Découverte de la chaufferie Camille Claudel Samedi 19 septembre, 10h00, 11h15, 14h00 Chaufferie Camille Claudel Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Initiez-vous au fonctionnement de la chaufferie biomasse et du réseau de chaleur urbain.

Chaufferie Camille Claudel 6 rue Maximilien Robespierre 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Les Joncherettes Essonne Île-de-France

Initiez-vous au fonctionnement de la chaufferie biomasse et du réseau de chaleur urbain.