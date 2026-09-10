AGENDA · Palaiseau
Découverte de la chaufferie Camille Claudel, Chaufferie Camille Claudel, Palaiseau
samedi 19 septembre 2026 · Chaufferie Camille Claudel · Palaiseau
Informations pratiques
Découverte de la chaufferie Camille Claudel Samedi 19 septembre, 10h00, 11h15, 14h00 Chaufferie Camille Claudel Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Initiez-vous au fonctionnement de la chaufferie biomasse et du réseau de chaleur urbain.
Chaufferie Camille Claudel 6 rue Maximilien Robespierre 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Les Joncherettes Essonne Île-de-France
Initiez-vous au fonctionnement de la chaufferie biomasse et du réseau de chaleur urbain.
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