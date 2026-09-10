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AGENDA · Palaiseau

Découverte de la chaufferie Camille Claudel, Chaufferie Camille Claudel, Palaiseau

samedi 19 septembre 2026 · Chaufferie Camille Claudel · Palaiseau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Chaufferie Camille Claudel
Adresse
6 rue Maximilien Robespierre 91120 Palaiseau
Ville
91120 Palaiseau
Département
Essonne

Découverte de la chaufferie Camille Claudel Samedi 19 septembre, 10h00, 11h15, 14h00 Chaufferie Camille Claudel Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Initiez-vous au fonctionnement de la chaufferie biomasse et du réseau de chaleur urbain.

Chaufferie Camille Claudel 6 rue Maximilien Robespierre 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Les Joncherettes Essonne Île-de-France
Initiez-vous au fonctionnement de la chaufferie biomasse et du réseau de chaleur urbain.

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