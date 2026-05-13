Découverte de la flore sauvage, Musée de l’Avallonnais Jean Després, Avallon
Découverte de la flore sauvage, Musée de l’Avallonnais Jean Després, Avallon samedi 23 mai 2026.
Découverte de la flore sauvage Samedi 23 mai, 20h00 Musée de l’Avallonnais Jean Després Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00
Découverte de la flore sauvage
Virginie Benoit – Silenes, Graines du Morvan
Venez découvrir la flore sauvage à différentes échelles de regard. Des paysages exposés au musée aux graines, en passant par des planches d’herbier, des cortèges floristiques et des plantes fraîches, la flore locale n’aura plus de secret pour vous !
Musée de l’Avallonnais Jean Després 5 Rue du Collège, 89200 Avallon, France Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33386340319 https://musee.ville-avallon.fr Vous êtes férus de musées ou simplement curieux ? Le musée de l’Avallonnais Jean Després saura assouvir votre soif de découvertes !
Les collections archéologiques donnent un aperçu des activités humaines dans l’Avallonnais du Paléolithique au Moyen Âge. Plusieurs salles sont consacrées à des artistes renommés : le sculpteur Pierre Vigoureux, les peintres Isidore Pils et Georges Rouault, l’orfèvre-bijoutier Art déco Jean Després… Un espace dédié au processus de création artistique permet d’entrer dans les coulisses de la création d’une œuvre. La visite offre aussi l’opportunité de découvrir les traditions culturelles de l’ethnie Yao, répartie aujourd’hui du sud de la Chine au nord de la Thaïlande.
Découverte de la flore sauvage
© Musée de l’Avallonnais
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