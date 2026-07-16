Découverte de la maison intergénérationnelle de l’ancien carmel de Condom, Maison intergénérationnelle et gîte d’étape de l’ancien carmel de Condom, Condom

Informations pratiques

Découverte de la maison intergénérationnelle de l’ancien carmel de Condom Samedi 19 septembre, 10h00 Maison intergénérationnelle et gîte d’étape de l’ancien carmel de Condom Gers

Gratuit. Visite libre dans l’horaire indiqué.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fort de son cadre préservé et de ses 4 hectares de jardin, l’ancien carmel de Condom est aujourd’hui un lieu de vie accueillant des résidents permanents, ainsi qu’un gîte d’étape sur le chemin de Compostelle.

Pour cette première journée portes ouvertes, les visiteurs pourront découvrir librement le site et déambuler dans les différents lieux emblématiques du carmel. Ils pourront notamment admirer son portail classé, sa chapelle et les anciens espaces de vie des carmélites.

Transformé au fil des ans, le lieu se compose aujourd’hui d’appartements pour les résidents, de chambres pour le gîte, de salles d’activité et d’une salle de restauration.

La visite conduira également les visiteurs dans le jardin du carmel, un espace symbolique qui a toujours été un jardin nourricier, autrefois pour les sœurs carmélites, aujourd’hui pour les résidents.

Des bénévoles et des salariés de l’association Habitat et Humanisme seront présents pour guider le public dans ce lieu emblématique de la ville.

Maison intergénérationnelle et gîte d’étape de l’ancien carmel de Condom 35 avenue Victor Hugo 32100 Condom Condom 32100 Gers Occitanie 05 62 29 41 56 https://www.habitat-humanisme.org/projets/lancien-carmel-de-condom/ https://www.linkedin.com/company/habitat-et-humanisme-sud-garonne/posts/?feedView=all L’histoire du Carmel débute en 1283 avec l’installation d’un monastère de sœurs dominicaines. Le couvent connaît une période de prospérité jusqu’au XVIᵉ siècle, avant de traverser de nombreuses transformations : destructions partielles, reconstructions, puis conversion en caserne militaire. En 1892, le site retrouve sa vocation spirituelle en accueillant une communauté de sœurs carmélites. Cette renaissance marque un nouveau chapitre de son histoire.

En 2007, face au vieillissement de la communauté et à la diminution du nombre de religieuses, le Carmel ferme ses portes. Deux ans plus tard, Olivier Laffon découvre le lieu et en tombe immédiatement sous le charme. En 2010, avec sa société Commerce et Développement, il acquiert la propriété afin de lui donner une nouvelle vocation sociale. Depuis 2016, le site appartient à la foncière Entreprendre pour Humaniser la Dépendance.

Aujourd’hui, ce patrimoine remarquable poursuit sa transformation autour d’un projet collectif ambitieux : construire un lieu de vie et d’accueil innovant, durable et ouvert à tous, fondé sur la solidarité, la diversité et le vivre-ensemble. Cette visite est l’occasion de découvrir l’histoire singulière de ce site et son renouveau au service d’un projet humain et social. Situé à seulement 4 minutes en voiture et 12 minutes à pied de l’hôtel de ville de Condom, le site est facilement accessible. Un parking est également mis à la disposition des visiteurs sur place.

Fort de son cadre et de ses 4 hectares de jardin, ‘ancien carmel de condom est un lieu de vie accueillant des résidents permanents et un gîte d’étape sur le chemin de Compostelle.

©Habitat et Humanisme