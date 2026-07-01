Spectacle : La Soupe à l’oignon, Théâtre des Carmes, Condom

Informations pratiques

Spectacle : La Soupe à l’oignon Dimanche 20 septembre, 11h00 Théâtre des Carmes Gers

Gratuit. Entrée libre. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Venez découvrir « La Soupe à l’oignon » de la coopérative artistique Sirventés, un joyeux mélange de contes en français et en occitan, de musique, de cuisine et d’humour. Une soupe polyglotte aux arômes gascons !

Un coin lecture, « Biblio’soupe », sera accessible au public. À l’issue de la représentation, un temps d’échange autour d’un verre sera proposé.

En partenariat avec la médiathèque départementale du Gers, dans le cadre du festival Dire et Lire à l’air.

Entrée libre. Tout public à partir de 7 ans, dans la limite des places disponibles.

Théâtre des Carmes 1 rue de la République, 32100 Condom Condom 32100 Gers Occitanie 0562282488 Ancienne cathédrale.

Venez découvrir « La soupe à l’oignon » de la coopérative artistique Sirventés, un joyeux mélange de contes (français/occitan), de musique, de cuisine et d’humour. Une soupe polyglotte aux arômes ! à…

©Edith Calas