Visite guidée de Condom : « Le mille-feuille condomois », Cathédrale Saint-Pierre, Condom

Informations pratiques

Visite guidée de Condom : « Le mille-feuille condomois » Samedi 19 septembre, 10h30 Cathédrale Saint-Pierre Gers

Tarif préférentiel : 3,50€/adulte. Gratuit pour les enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Des premiers temps de l’abbaye bénédictine du XIe siècle à nos jours, Condom a traversé plus de mille ans d’histoire, entre vies illustres ou anonymes, prospérité et bouleversements.

À travers une déambulation urbaine, redécouvrez le passé condomois, parfois caché aux yeux de tous.

Dépliez les strates qui forment le mille-feuille de l’histoire de Condom.

Cathédrale Saint-Pierre Place Bossuet, 32100 Condom, France Condom 32100 Au Portail Rouge Gers Occitanie Un monastère bénédictin existait à l’origine. L’église primitive devait posséder un déambulatoire avec chapelles rayonnantes. En 1317, l’abbatiale fut érigée en cathédrale. En 1368, le monatère menaçait ruine. La reconstruction de l’ensemble épiscopal débuta en 1506. Une tour quadrangulaire occupe le centre de l’édifice. La façade occidentale s’ouvre par un portail gothique. En 1796, l’ensemble fut vendu comme bien national, puis racheté par la ville en 1861. Parking à proximité

Des premiers temps de l’abbaye bénédictine du XIe siècle à nos jours, Condom a traversé plus de mille ans. Mille ans d’histoire, de vies illustres ou anonymes, de prospérité et de bouleversement…

©CRT Occitanie