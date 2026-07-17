Visite et jeu de piste au Pradau !, Église – Musée d’Art Sacré du Pradau, Condom

Informations pratiques

Visite et jeu de piste au Pradau ! 18 – 20 septembre Église – Musée d’Art Sacré du Pradau Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visite libre ou guidée de l’exposition « Le cycle des saisons, les travaux de la terre et les fêtes religieuses ».

Un jeu de piste est également proposé, au départ de la place Saint-Pierre et jusqu’au musée du Pradau. Le questionnaire est à retirer à l’office de tourisme, au musée du Pradau ou à demander par courriel à l’adresse (museepradau.condom@gmail.com).

Les questionnaires devront être remis au musée au plus tard le dimanche à 17h. Les résultats seront annoncés et les lots distribués à 17h15.

Gratuit, tout public.

Renseignements : 06 87 14 08 14.

Adresse : 48, rue Dutoya.

Église – Musée d’Art Sacré du Pradau 59 Rue Dutoya, 32100 Condom, France Condom 32100 Gers Occitanie https://www.tourisme-gers.com/eglise-musee-d-art-sacre-du-pradau-condom-49930 [{« link »: « mailto:museepradau.condom@gmail.com »}] En 1569, l’église fut mise à mal par les troupes de Montgoméry. L’église est dominée par un clocher construit après 1834, qui recouvre un porche quadrangulaire dont l’accès se fait par quelques marches sous un portail à trois voussures. La nef se termine par un chevet plat. Présence d’éléments romans (enfeu dans le mur nord ; portail roman à trois ressauts reposant sur deux colonnes à chapiteaux ornés). A l’intérieur, la chapelle Notre-Dame possède un plafond à caissons rectangulaires du XVIIe siècle, décoré avec le buste des apôtres et des quatre Évangélistes en médaillons, entourés de chutes de fleurs et de fruits, de rinceaux et de paysages élégiaques.

Visite libre et guidées de l’exposition « Le cycle des saisons, les travaux de la terre et les fêtes religieuses ».