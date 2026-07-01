« Les mousquetaires en mission » : un voyage ludique dans l’univers d’Alexandre Dumas, Cathédrale Saint-Pierre, Condom

Informations pratiques

« Les mousquetaires en mission » : un voyage ludique dans l’univers d’Alexandre Dumas 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Pierre Gers

Tarif : 5€. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Condom : sur les traces des Mousquetaires avec Baludio ️

Partez pour une aventure immersive et autonome à Condom grâce à votre smartphone, en aidant les célèbres mousquetaires d’Alexandre Dumas à résoudre une mystérieuse énigme !

Baludio vous propose une visite ludique sous forme de podcasts, à réaliser à votre rythme en famille.

Un pour tous, tous pour un ! Suivez Athos, Porthos, Aramis et d’Artagnan alors qu’ils se préparent à accueillir le jeune roi dans la province.

Mais attention : les agents du Cardinal Mazarin rôdent… Une feuille s’est échappée de ses archives : saurez-vous en déchiffrer les codes ?

Ce parcours dans les espaces publics de Condom combine quête d’indices pour les enfants et contenus enrichis pour les adultes, avec six podcasts dédiés à l’univers de Dumas.

️ Durée : environ 45 minutes.

À vivre en autonomie, en famille, smartphone en main !

https://baludio.fr/offre/condom-artagnan-trois-mousquetaires-en-mission-famille/

Cathédrale Saint-Pierre Place Bossuet, 32100 Condom, France Condom 32100 Au Portail Rouge Gers Occitanie [{« link »: « https://baludio.fr/offre/condom-artagnan-trois-mousquetaires-en-mission-famille/ »}] https://baludio.fr/offre/condom-artagnan-trois-mousquetaires-en-mission-famille/ Un monastère bénédictin existait à l’origine. L’église primitive devait posséder un déambulatoire avec chapelles rayonnantes. En 1317, l’abbatiale fut érigée en cathédrale. En 1368, le monatère menaçait ruine. La reconstruction de l’ensemble épiscopal débuta en 1506. Une tour quadrangulaire occupe le centre de l’édifice. La façade occidentale s’ouvre par un portail gothique. En 1796, l’ensemble fut vendu comme bien national, puis racheté par la ville en 1861. Parking à proximité

Condom : sur les traces des Mousquetaires avec Baludio ️

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