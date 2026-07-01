Visite guidée de l’hôtel de Mellet, Hôtel de Mellet, Condom

Informations pratiques

Visite guidée de l’hôtel de Mellet 18 et 19 septembre Hôtel de Mellet Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire et les mystères de l’Hôtel de Mellet.

Dans ce lieu chargé d’histoire, découvrez l’univers fascinant de Louise de Mellet et le mystérieux calligramme célébrant les 250 ans de Céladon.

La visite sera accompagnée de dégustations gourmandes de chocolat, de miel et de vin de l’Hôtel de Mellet, pour une soirée entre patrimoine, culture et plaisirs des sens.

Visite gratuite.

Hôtel de Mellet 7 rue jules ferry, 32100 Condom Condom 32100 Gers Occitanie

Plongez dans l’histoire et les mystères de l’Hôtel de Mellet.

©Hotel de Mellet