Découverte de la pêche Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 12:00:00
2026-06-21
Réglementation, matériel, appâts naturels, technique, pratique et surprise avec Albert Vallet. Ouvert à tous.
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
English :
Regulations, equipment, natural baits, technique, practice and surprises with Albert Vallet. Open to all.
L’événement Découverte de la pêche Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon