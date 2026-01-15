Découverte de la pêche Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon

Découverte de la pêche

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 12:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Réglementation, matériel, appâts naturels, technique, pratique et surprise avec Albert Vallet. Ouvert à tous.

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

English :

Regulations, equipment, natural baits, technique, practice and surprises with Albert Vallet. Open to all.

