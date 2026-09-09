Découverte de la Radio PFM, Radio PFM ARRAS, Arras

Informations pratiques

Découverte de la Radio PFM Samedi 19 septembre, 14h00 Radio PFM ARRAS Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

PFM est une radio associative basée à Arras et fondée en 1981. Locale, libre et sans pub, elle émet sur le 99.9 sur la bande FM et sur www.radiopfm.com. Elle est issue de la toute première vague des radios libres, les véritables défricheurs d’espaces hertziens. C’est aujourd’hui un lieu d’expression incontournable de la vie culturelle et sociale arrageoise. Pour les Journées du Patrimoine, Radio PFM vous invite à découvrir ses locaux et son studio d’enregistrement.

Radio PFM ARRAS 11 Pl. de l’Ancien Rivage, 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « http://www.radiopfm.com »}, {« link »: « http://%C2%A7radiopfm.com »}]

PFM est une radio associative basée à Arras et fondée en 1981. Locale, libre et sans pub, elle émet sur le 99.9 sur la bande FM et sur www.radiopfm.com.

© Espace Saint-Éloi, abritant les locaux de Radio PFM – PFM