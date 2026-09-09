Découverte de l’aéroport international Le Touquet – Elizabeth II, Aéroport International Le Touquet-Elizabeth II, Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Découverte de l’aéroport international Le Touquet – Elizabeth II Samedi 19 septembre, 10h00 Aéroport International Le Touquet-Elizabeth II Pas-de-Calais

10 pers. max

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

L’aviation fait partie du paysage touquettois depuis la création de l’aérogare en 1936. De la ligne directe avec Londres jusqu’au Touquet Air Show, les activités aéronautiques s’y sont succédées. En exclusivité, lors des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous proposons une visite guidée côté piste : découvrez la tour de contrôle, et le détachement de la Marine Nationale 35F, encadrée par des professionnels du secteur. Le restaurant l’Escale de l’aéroport, qui a conservé son style art déco des années 1930, vous propose un menu spécial 90 ans.Visite guidée + accès tour de contrôle : samedi à 10h | 12€ adultes ; 6€ enfants

Réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com |

10 pers. max par groupe | RDV : Aéroport du Touquet, avenue de l’Aéroport | Animé par l’Aéroport International Le Touquet – Elizabeth II

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© Aéroport International Le Touquet-Elizabeth II