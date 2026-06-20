Découverte de l’ancien château des Ducs d’Orléans, Ancien château des ducs d’Orléans, Sézanne
samedi 19 septembre 2026 · Ancien château des ducs d'Orléans · Sézanne
Informations pratiques
Découverte de l’ancien château des Ducs d’Orléans Samedi 19 septembre, 11h00 Ancien château des ducs d’Orléans Marne
Visite par groupe de 10 personnes – limitée à 15 min.
Réservation obligatoire auprès de la Mairie de Sézanne (Ancien collège) – 03.26.80.46.31
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Découverte de l’ancien château des Ducs d’Orléans.
En compagnie de son nouveau propriétaire, Claude Lecomte, visite du rez-de-chaussée et de la salle des gardes de l’ancien château des Ducs d’Orléans. Découverte des plafonds exceptionnels dont la datation (en cours) est d’environ 1490.
Présentation des actions envisagées pour la protection de ce patrimoine par le réseau associatif Sézannais ECEP51.
Ancien château des ducs d’Orléans 3 rue de l’Hôtel de Ville 51120 Sézanne Sézanne 51120 Marne Grand Est Les restes de l’Ancien château des ducs d’Orléans se trouvent dans l’ancienne Poste de la Ville deSézanne
Découverte de l’ancien château des Ducs d’Orléans
©Claude Leconte
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