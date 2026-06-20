Rencontre avec le Centre d’Etudes du Pays Sézannais, Couvent des Récollets, Sézanne

Informations pratiques

Rencontre avec le Centre d’Etudes du Pays Sézannais 19 et 20 septembre Couvent des Récollets Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Rencontre avec le Centre d’Etudes du Pays Sézannais.

Depuis 1998, le CEPS (Centre d’Études du Pays Sézannais) œuvre avec passion à la promotion et à la valorisation du patrimoine du Sud-Ouest marnais. Animée par une équipe de bénévoles engagés, l’association met en lumière les richesses culturelles, historiques et humaines de ce territoire à travers ses recherches, ses publications et ses actions de sensibilisation.

À l’occasion de la manifestation, le CEPS sera présent sur un stand, afin de faire découvrir ses activités, présenter ses publications et échanger avec le public autour du patrimoine local.

Couvent des Récollets rue des Récollets 51120 Sézanne Sézanne 51120 Marne Grand Est

Rencontre avec le Centre d’Etudes du Pays Sézannais

©Landreau, Photographe à Sézanne 1900