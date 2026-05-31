Découverte de l’aqueduc de Lavaudieu à Brioude, Parking du centre historique., Brioude

Découverte de l’aqueduc de Lavaudieu à Brioude 19 et 20 septembre Parking du centre historique. Haute-Loire

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Après une courte « conférence (données techniques, historique, consignes…), une promenade sur les 3 premiers kilomètres dégagés par un groupe de bénévoles depuis quatre ans A/R : 6 km Le parcours est évidemment plat dans un environnement très sauvage. Le guide est naturaliste.

Ne convient pas aux tout-petits. Pas de danger mais quelques passages avec quelques mètres de vide (voir la photo)

Parking du centre historique. 43100 Brioude Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Après une courte « conférence (données techniques, historique, consignes…), une promenade sur les 3 premiers kilomètres dégagés par un groupe de bénévoles depuis quatre ans A/R : 6 km Le parcours un…

©P. Mathon