Découverte de l’aqueduc de Lavaudieu à Brioude, Parking du centre historique., Brioude
Découverte de l’aqueduc de Lavaudieu à Brioude, Parking du centre historique., Brioude samedi 19 septembre 2026.
Découverte de l’aqueduc de Lavaudieu à Brioude 19 et 20 septembre Parking du centre historique. Haute-Loire
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Après une courte « conférence (données techniques, historique, consignes…), une promenade sur les 3 premiers kilomètres dégagés par un groupe de bénévoles depuis quatre ans A/R : 6 km Le parcours est évidemment plat dans un environnement très sauvage. Le guide est naturaliste.
Ne convient pas aux tout-petits. Pas de danger mais quelques passages avec quelques mètres de vide (voir la photo)
Parking du centre historique. 43100 Brioude Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Après une courte « conférence (données techniques, historique, consignes…), une promenade sur les 3 premiers kilomètres dégagés par un groupe de bénévoles depuis quatre ans A/R : 6 km Le parcours un…
©P. Mathon
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