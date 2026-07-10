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Découverte de l’Atelier d’écriture au Long cours L’Atelier sous les Toits Paris

mercredi 16 septembre 2026 · L'Atelier sous les Toits · Paris

Découverte de l’Atelier d’écriture au Long cours L’Atelier sous les Toits Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
L'Atelier sous les Toits
Adresse
84, rue de Charenton
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>31 euros.<br></p>

Chacun est invité à sortir de son cocon pour vagabonder d’un jeu d’écriture à un autre. On y cherche la spontanéité et la liberté de style.

Le groupe aménage des propositions ludiques
qui facilitent la production. Après un temps d’écriture court, on lit
les textes, on écoute, on échange et on rebondit.

Participation en présentiel ou en visio, au choix du participant.

À l’issue de cette soirée, vous déciderez si vous souhaitez intégrer un des groupes du mercredi soir (en visio) ou du jeudi soir (en présentiel) pour l’Atelier au Long cours. Ce souhait portera sur un semestre ou sur l’année entière, au choix du participant.

(Re)découvrir ensemble le plaisir d’écrire, à partir d’échanges entre les participants.
Le mercredi 16 septembre 2026
de 19h00 à 21h45
payant

31 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-16T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-17T00:45:00+02:00
Date(s) : 2026-09-16T19:00:00+02:00_2026-09-16T21:45:00+02:00

L’Atelier sous les Toits 84, rue de Charenton  75012 Paris
https://lateliersouslestoits.pages-perso.free.fr +33143414872 lateliersouslestoits@free.fr


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