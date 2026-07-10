Découverte de l’Atelier d’écriture au Long cours L’Atelier sous les Toits Paris

Informations pratiques

Chacun est invité à sortir de son cocon pour vagabonder d’un jeu d’écriture à un autre. On y cherche la spontanéité et la liberté de style.

Le groupe aménage des propositions ludiques

qui facilitent la production. Après un temps d’écriture court, on lit

les textes, on écoute, on échange et on rebondit.

Participation en présentiel ou en visio, au choix du participant.

À l’issue de cette soirée, vous déciderez si vous souhaitez intégrer un des groupes du mercredi soir (en visio) ou du jeudi soir (en présentiel) pour l’Atelier au Long cours. Ce souhait portera sur un semestre ou sur l’année entière, au choix du participant.

(Re)découvrir ensemble le plaisir d’écrire, à partir d’échanges entre les participants.

Le mercredi 16 septembre 2026

de 19h00 à 21h45

payant

31 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-17T00:45:00+02:00

Date(s) : 2026-09-16T19:00:00+02:00_2026-09-16T21:45:00+02:00

L’Atelier sous les Toits 84, rue de Charenton 75012 Paris

https://lateliersouslestoits.pages-perso.free.fr +33143414872 lateliersouslestoits@free.fr



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