Découverte de l’automobile ancienne, Musée de l’automobile, Reims

Informations pratiques

Découverte de l’automobile ancienne 19 et 20 septembre Musée de l’automobile Marne

L’exposition est gratuite dans la cour du musée (de 10h à 18h sur les deux jours). Pour le baptême en voiture ancienne : 5 euros pour les adultes et gratuit pour les enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez une exposition de voitures anciennes des années 1930 à 1980. Sur présentation du billet d’entrée (payant), les visiteurs pourront faire une balade en auto ancienne. Animation proposée par l’association Les belles champenoises d’époque.

Musée de l’automobile 84 avenue Georges Clemenceau, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est 03 26 82 83 84 http://www.musee-automobile-reims-champagne.com Le musée de l’automobile de Reims-Champagne est l’un des cinq plus importants musées automobiles de France, regroupant plus de 230 véhicules, autos et motos.

De la rare automobile rémoise SCAR de 1908 à la mythique Porsche 356, en passant par les populaires Renault, Citroën, Peugeot ou Rosengart, ainsi que les prestigieuses Delage, Delahaye, Talbot ou Jaguar, le musée présente 160 voitures et près de 90 motos légendaires (Terrot, Alcyon, Soyer, Condor…).

De nouvelles acquisitions viennent régulièrement enrichir la collection.

L’exposition comprend également de nombreuses voitures à pédales, plus de 5 000 miniatures et jouets automobiles, ainsi qu’une importante collection de plaques émaillées et de réclames d’époque, qui viennent enrichir la présentation.

Par ailleurs, une exposition thématique est régulièrement renouvelée, pour offrir une expérience toujours différente aux visiteurs.

Découvrez une exposition de voitures anciennes des années 1930 à 1980. Sur présentation du billet d’entrée (payant), les visiteurs pourront faire une balade en auto ancienne. Animation proposée par…

© Jean-Pierre Quenardel