Découverte de l’église Art déco Saint-André-et-Sainte-Jeanne-d’Arc de Fétilly, Église Sainte-Jeanne-d’Arc, La Rochelle

Informations pratiques

Découverte de l’église Art déco Saint-André-et-Sainte-Jeanne-d’Arc de Fétilly 19 et 20 septembre Église Sainte-Jeanne-d’Arc Charente-Maritime

Gratuit. Participation libre intégralement dédiée aux projets de restauration de l’église (toiture et beffroi).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée de l’église Art déco de Fétilly, construite entre 1935 et 1937, inscrite au titre des monuments historiques et labellisée « Patrimoine du XXe siècle ».

Le 19 septembre à 17h, un concert de musique baroque sera donné dans l’église par MM. Wiot et Michelat, violoncellistes.

https://saintejeannedarc.org/

Église Sainte-Jeanne-d’Arc Rue du Faisan, 17000 La Rochelle, France La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://saintejeannedarc.org/ »}] Œuvre de l’architecte Hubert Blanche de Feydeau (église et mobilier), l’église devait faire partie d’une « cité paroissiale » (salle des fêtes, gymnase, bibliothèque), projet non réalisé faute de crédits. La construction de l’église débute en 1935. L’église est construite sur un plan basilical à vaisseau unique (44 mètres sur 24). De chaque côté, deux étroits collatéraux réduits à de simples passages desservent trois chapelles. L’édifice est construit sur une ossature de piliers et d’arcs polygonaux en béton armé. Les formes sont simplement soulignées par des linteaux et des chaînes de béton. Au dessus du porche en plein cintre, Georges Chaumot sculpte dans la pierre de Lavoux, une frise en bas-relief représentant trois évocations de la vie de saint André, qui constitue la seule décoration extérieure. L’intérieur offre un remarquable exemple d’adaptation des principes de l’architecture Art Déco à l’art sacré. La composition spatiale et la décoration répondent à un découpage géométrique de formes simples.

Soffino réalise la mosaïque. Georges Chaumot, sculpteur, orne le portail d’entrée. H. Vinet, sculpteur, pour le chemin de croix. Le maître verrier Chigot, associé à Pentecôte de Loix-en-Ré, pour les dix verrières. L. Gouffault, mosaïste, pour la croix en pavé de verre et la mosaïque du chœur. Beauchamp, serrurier, pour la grille des fonts baptismaux. Gorget, serrurier, pour la table de communion. Les ateliers Beauplet pour le carrelage.

Visite commentée de l’église Art déco de Fétilly, construite entre 1935 et 1937, inscrite à l’inventaire supplémentaire des mouments historiques et appartenant au Patrimoine du XXe siècle.

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