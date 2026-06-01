Découverte de l’histoire du Château de Fontainebleau par les jardins, Château de Fontainebleau, Fontainebleau

Découverte de l’histoire du Château de Fontainebleau par les jardins 5 – 7 juin Château de Fontainebleau Seine-et-Marne

Les réservations se font au kiosque situé dans la cour d’Honneur du Château le jour J à partir de 9h30 pour les visites du matin, et à partir de 13h pour les visites de l’après-midi (le vendredi 5 juin, les réservations commenceront uniquement à 13h).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

D’une cour à l’autre, découvrez les grandes étapes de construction du Château de Fontainebleau et des jardins, leurs histoires, les défis techniques auxquels ont été confrontés les architectes et leurs évolutions au fil des siècles. Dans le cadre de la manifestation « Rendez-vous aux jardins ».

Visite réalisée par un guide-conférencier du Château de Fontainebleau.

Château de Fontainebleau Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau, France Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France 0160715060 http://www.chateaudefontainebleau.fr Les jardins du Domaine de Fontainebleau dont la création remonte à François Ier offrent aujourd’hui un aspect très varié, illustrant l’évolution de l’art du jardin en France depuis plus de trois siècles. Le domaine s’étend sur 130 ha : jardin régulier, jardin paysager et parc forestier en sont les principaux éléments de constitution. Voiture : A6 – sortie Fontainebleau. Prendre la direction de Fontainebleau puis suivre les indications château. Train : Gare de Lyon direction de Montargis, Sens, Montereau ou La Roche-Migennes, descendre à la station Fontainebleau-Avon, puis prendre le bus ligne 1 direction Château, puis arrêt Château.

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