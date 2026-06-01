Découverte de l’histoire du Château par les jardins, Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur, Fontainebleau

Découverte de l’histoire du Château par les jardins 5 – 7 juin Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Seine-et-Marne

Les réservations pour les visites du matin sont possibles sur site le jour J à partir de 9h30 pour les visites du matin, et à partir de 13h pour les visites de l’après-midi (sauf le vendredi 5 juin, où les réservations commenceront uniquement à 13h).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T15:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

D’une cour à l’autre, découvrez les grandes étapes de construction du Château et des jardins, leurs histoires, les défis techniques auxquels ont été confrontés les architectes et leurs évolutions au fil des siècles. Dans le cadre de la manifestation « Rendez-vous aux jardins ».

Les places pour les visites guidées sont distribuées gratuitement au kiosque situé dans la cour d’Honneur du Château.

Château de Fontainebleau – départ kiosque de la cour d’Honneur Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art