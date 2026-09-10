Découverte de l’Hôtel Nieaud (siège de l’UDAP 87), Hôtel Nieaud (Siège de l’UDAP 87), Limoges

Informations pratiques

Découverte de l’Hôtel Nieaud (siège de l’UDAP 87) Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Hôtel Nieaud (Siège de l’UDAP 87) Haute-Vienne

Visite limitée à 16 personnes. Inscription obligatoire. Accès aux fauteuils roulants uniquement possible en rez-de-chaussée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite de l’Hôtel Nieaud, siège de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) de la Haute-Vienne par :

– Anaïk CAULIER, ingénieur du patrimoine (UDAP 87),

– Vincent ARNE, architecte des Bâtiment de France de la Haute-Vienne,

et

– Ophélie Hacquemand, collaboratrice au service Action culturelle et territoriale à la DRAC – site de Limoges.

Précisions concernant les inscriptions obligatoires :

Les visites se font uniquement sur inscription par mail à udap.haute-vienne@culture.gouv.fr, du 18/08/2026 au 17/09/2026 à 15h. Merci d’indiquer le créneau horaire souhaité (14h, 15h, ou 16h), ainsi que le nombre de personnes en précisant les noms et prénoms.

Toute demande incomplète sera automatiquement refusée.

Merci également d’avertir en cas d’annulation.

Hôtel Nieaud (Siège de l’UDAP 87) 35 rue des Vénitiens, 87000 Limoges Limoges 87000 Le Grand-Treuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « udap.haute-vienne@culture.gouv.fr »}] [{« link »: « mailto:udap.haute-vienne@culture.gouv.fr »}] Datant de la seconde moitié du XVIIIe siècle, l’hôtel Nieaud, de style sobre et élégant, pourrait être attribué à l’architecte Joseph Brousseau, connu pour avoir construit le Palais épiscopal de Limoges ainsi que plusieurs châteaux dans la région.

Inscrit au titre des Monuments historiques par arrêté du 21 décembre 1977, cet édifice est protégé pour l’ensemble de ses façades et toitures, son escalier intérieur orné d’une rampe en fer forgé, ainsi que pour les quatre pièces du rez-de-chaussée et celles du premier étage, remarquables par leurs décors de boiseries et leurs cheminées.

Occupé par les Sœurs de la Charité de 1846 à 1974, l’hôtel particulier a accueilli une chapelle aménagée au premier étage, sans que cela ne compromette l’harmonie et la cohérence de son architecture.

Découverte d’un hôtel particulier

© Élisabeth PEROT, ABF 87