Découverte de l’hydroélectricité Rendez-vous communiqué à l’inscription Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Découverte de l’hydroélectricité

Rendez-vous communiqué à l’inscription LESPONNE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

créneaux de visites donnés lors de l’inscription

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée pour découvrir le fonctionnement de la centrale hydroélectrique EDF de Campan et découvrez les solutions mises en œuvre pour protéger la biodiversité à proximité des ouvrages liés à cette activité.

Tout public. Aucun dénivelé. .

Rendez-vous communiqué à l’inscription LESPONNE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr

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English :

tour times given on registration

On the occasion of the European Heritage Days, take advantage of a guided tour to find out how the EDF hydroelectric power station at Campan works, and discover the solutions implemented to protect biodiversity in the vicinity of the works linked to this activity.

L’événement Découverte de l’hydroélectricité Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-04-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65