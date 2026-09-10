Découverte de l’Observatoire de la Réserve Naturelle Régionale du Bassin de la Bièvre, Observatoire de la Réserve Naturelle Régionale du Bassin de la Bièvre, Antony
dimanche 20 septembre 2026 · Observatoire de la Réserve Naturelle Régionale du Bassin de la Bièvre · Antony
Informations pratiques
Découverte de l’Observatoire de la Réserve Naturelle Régionale du Bassin de la Bièvre Dimanche 20 septembre, 14h30 Observatoire de la Réserve Naturelle Régionale du Bassin de la Bièvre Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Un animateur de la Ligue de Protection des Oiseaux IDF, sera présent pour vous faire découvrir la Réserve Naturelle Régionale du Bassin de la Bièvre et les oiseaux qui y vivent.
Vous pouvez venir librement pour la durée qui vous conviendra. L’animateur vous attendra à l’observatoire qui se situe au milieu du sentier.
Observatoire de la Réserve Naturelle Régionale du Bassin de la Bièvre Antony 92160 Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France
Visite commentée par la Ligue de protection des oiseaux (LPO)
ARB
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