Découverte de l’orfèvrerie Christofle, Boutique Christofle, Paris

Informations pratiques

Découverte de l’orfèvrerie Christofle 19 et 20 septembre Boutique Christofle Paris

Inscription gratuite par groupes de 8 personnes maximum, pour une expérience d’une heure en français. Ouverture des inscriptions le lundi 7 septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Au cours de leur visite, les participants auront l’occasion de découvrir plusieurs facettes de l’orfèvrerie Christofle et du métier d’orfèvre.

Chaque visite s’effectue en petit groupe et présentera quatre ateliers parmi les suivants :

une introduction retraçant l’histoire de Christofle, de sa fondation par Charles Christofle à son rayonnement international,

la découverte des principales étapes de fabricaton d’un couvert, à travers la présentation du matriçage et des outils donnant naissance aux pièces d’orfèvrerie,

un jeu interactif invitant les visiteurs à deviner l’usage de couverts et objets insolites issus du patrimoine historique de la Maison,

une rencontre avec les artisans de la Haute Orfèvrerie, accompagnée de démonstrations des techniques de montage, de ciselure et d’avivage,

Une présentation du savoir-faire dédié à la restauration des pièces anciennes et du service Vintage, qui redonne vie au patrimoine Christofle,

Une démonstration de gravure à la main, illustrant l’art de personnaliser aussi bien les créations d’exception que les pièces du quotidien.

Boutique Christofle 9 rue Royale, 75008 Paris Paris 75008 Quartier de la Madeleine Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.christofle.com/eu_fr »}]

Démonstration, jeu, rencontre

© Christofle